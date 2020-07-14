В Роскачестве составили рейтинг популярных музыкальных приложений

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Роскачество протестировало более 20 самых популярных в России стриминговых музыкальных приложений для iOS и Android и выявило, что все они отвечают требованиям информационной безопасности. Об этом говорится в сообщении организации.

Испытания в целом проводились по 80 критериям, экспертами были проверены все ключевые функции, оценено удобство, информационная безопасность и надежность приложений. Что касается функционала, то Роскачество оценивало возможности поиска песен, наличие карточек альбомов и песен исполнителя, информации о песне и текста, возможность составить собственный плейлист, сортировать песни, наличие индивидуальных подборок, управление воспроизведением и другое.

В целом по совокупности критериев лучшими на iOS были признаны приложения Apple Music, "Яндекс.Музыка" и BOOM, на Android - "МТС Music", Deezer и BOOM.

Наиболее функциональными приложениями (по наличию основных возможностей) признаны "МТС Music" (5 из 5) и Apple Music (4,8), "Яндекс.Музыка" (4,5). Самыми удобными приложениями на iOS оказались "Яндекс.Музыка", BOOM, Deezer и SoundCloud (4,3 балла у всех), на Android - "Яндекс.Музыка", BOOM и Deezer (у всех 5 баллов).

Безопасность и ограничения к музыке с нецензурной лексикой

Оценивая безопасность приложений, специалисты Роскачества обращали внимание на шесть групп критериев, таких как безопасность передачи пользовательских данных и данных приложения, запрос только необходимых пользовательских данных и разрешений и других.

"Что касается запроса минимально необходимых пользовательских данных при регистрации, все приложения показали отличные результаты (5 баллов), кроме Apple Music на обеих платформах. Этот сервис подразумевает создание аккаунта Apple ID, а он требует указать такие избыточные данные, как адрес проживания, фамилию, индекс и дату рождения. За это Apple Music был оценен на 0,5 балла по данному критерию", - отмечают эксперты.

Только половина приложений показала высокий результат (5 баллов) по критерию "Согласие на обработку и хранение данных": YouTube Music, Apple Music, BOOM, "Звук" (версии для обеих платформ), а также Google Play Music. 10 приложений получили 3 балла за то, что запрашивают согласие пользователя, которое, однако, не требует дополнительных действий от пользователя (отсутствует соответствующий чек-бокс или имеется указание о том, продолжение использования приложения или переход на следующий шаг является согласием по умолчанию). При этом "MTC Music" на обеих платформах получило 0 баллов, так как в приложении согласие пользователя не запрашивается вовсе.

Учитывая эти критерии, Роскачество признало наиболее безопасными музыкальными приложениями на iOS "Звук", BOOM и YouTube Music (все эти приложения получили одинаковую оценку в 5 баллов), на Android - BOOM (5), Google Play Music (4,9) и YouTube Music (4,79). При этом небезопасных приложений выявлено не было, утверждают в Роскачестве.

Кроме того, несколько исследованных приложений не предупреждают о наличии в песне ненормативной лексики посредством значка E (explicit): "Звук", "Музыка Билайн", SoundСloud и Zaycev. При этом лишь "MTC Music" и Apple Music имеют функцию блокировки контента с ненормативной лексикой.

Основываясь на этом анализе, Роскачество предлагает музыкальным сервисам продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой.