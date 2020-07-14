Росгвардия начала использовать VR-очки при подготовке военнослужащих

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Рязанский радиозавод (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") поставил очки виртуальной реальности для подготовки и тренировок военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Оборудование установлено в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ. VR-очки применяются для подготовки специалистов связи Росгвардии", - сказали в холдинге.

Для применения технологий виртуальной реальности в процессе учебной подготовки военнослужащих разработаны 3D-очки, позволяющие работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам.

Оборудование позволяет сопрягать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе, то есть половина обучаемых находится в реальных условиях, другие в виртуальных.

Комплекс учебно-тренировочных средств разработан на основе отечественного программного обеспечения. Аппаратура может применяться для визуализации не только виртуальной реальности, но также дополненной реальности и смешанной реальности.