Медучреждения Приморья получили 13 новых машин скорой помощи для инфекционных бригад

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Автопарки станций скорой медицинской помощи Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и Арсеньевской городской больницы во вторник пополнились 13 новыми служебными автомобилями, предназначенными для работы инфекционных бригад. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.

"Эти машины предназначены для работы инфекционных бригад. Особенность автомобилей заключается в том, что кабины в них изолированы от салонов, внутри установлены бактерицидные лампы, есть весь комплект необходимого оборудования для работы с пациентами с коронавирусом, в том числе аппараты ИВЛ", - процитировала пресс-служба министра здравоохранения Приморья Анастасию Худченко.

Все поступившие в приморские медучреждения машины принадлежат классу "С", то есть предназначены для работы реанимационных и специализированных бригад скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на торжественной церемонии передачи ключей отметил, что сейчас в крае почти 1,5 тыс. медиков работают в инфекционных отделениях больниц, еще около 600 человек работают на "скорой". Несмотря на то, что из краевого бюджета выделяются миллионы рублей на борьбу с коронавирусом, по его словам, работа по модернизации и оснащению современным оборудованием медучреждений края не прекращается.

"В крае ведется строительство новых ФАПов, амбулаторий. Выделены значительные средства на приобретение 19 автомобилей "скорой", 49 единиц санитарного транспорта, девяти передвижных диагностических комплексов, которые придут в районы. 1,8 млрд рублей выделено на ремонт помещений больниц и поликлиник, 4,2 млрд рублей - на закупку оборудования", - отметил Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции правительство РФ выделило регионам из Резервного фонда 5,2 млрд рублей. На эти средства для Дальнего Востока закуплено 114 автомобилей скорой помощи.