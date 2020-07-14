ВОЗ направит в Казахстан экспертов для изучения причин роста числа заболевших пневмонией

Власти Казахстана ранее информировали о резком росте числа случаев заболевания пневмонией наряду с распространением коронавируса. По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, за первое полугодие число пациентов с пневмонией составило около 98,5 тыс., что на 55,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у значительной части из них отрицательный анализ на коронавирус.

"Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные и проанализировать их", - цитирует Кларинваль во вторник сайт ООН.

Она также повторила предположение директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана о том, что рост числа заболевших пневмонией, скорее всего, связан с коронавирусом. "Возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью и у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем выявить наличие вируса. Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты", - пояснила глава представительства организации.

По ее словам, все это станет предметом анализа. "ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований. Тут могут быть самые разные причины, но главное - не спешить с выводами, поскольку у нас еще нет необходимой информации", - отметила Кларинваль.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения. 14 июля правительство Казахстана продлило режим карантина до 2 августа. На данный момент в стране подтверждены 61 755 случаев инфицирования коронавирусом, 35 911 пациентов выздоровели, 396 человек умерли.