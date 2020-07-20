Google выпустил дудл ко дню рождения Татьяны Лиозновой

Google разместила на стартовой странице своего поисковика дудл ко дню рождения советского режиссера, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. Его создала московская художница Света Муллари.

"Татьяна Лиознова сумела пробиться в сферу киноискусства и стать одним из самых крупных режиссеров середины XX века. Я думаю, что она является отличным примером для подражания для молодых девушек, которые хотят посвятить себя любому виду искусства", - сказала она.

Как говорится в пресс-релизе Google, вдохновение для дудла художница почерпнула из документальных фото и видео той эпохи, а за основу стиля взяла яркие советские плакаты.

Лиознова родилась 20 июля 1924 года в Москве. В 1943 году поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, после учебы пришла на Киностудию имени Максима Горького. В 1958 году вышел ее дебютный фильм "Память сердца". Она сняла много известных картин, в том числе "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мы, нижеподписавшиеся". В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки СССР.