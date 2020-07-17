Спортшколу в Волгограде, где тренировалась Исинбаева, отремонтируют до 30 октября

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Спортшколу №1 по спортивной гимнастике города Волгограда, на состояние которой жаловалась президенту двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, отремонтируют до 30 октября. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Ремонтные работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии уточнили, что ремонт спортшколы после заключения муниципального контракта выполнит ООО "Созидание", которое выиграло аукцион на проведение работ. Ранее сообщалось, что 12,5 млн рублей выделяет на ремонт школы областной бюджет.

По условиям контракта, в школе капитально отремонтируют четыре спортзала, большой холл, раздевалки, входную группу, оздоровительный центр и другие помещения. Также специалисты должны будут провести усиление несущих конструкций здания с применением современных технологий и материалов.

Спортивная школа №1 была построена в Ворошиловском районе Волгограда в 1975 году и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание. По данным пресс-службы городской администрации, в школе капитальный ремонт никогда не проводился. В настоящее время в школе занимаются 252 юных спортсмена.

Президент РФ Владимир Путин 10 октября 2019 года провел в Нижнем Новгороде заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева обратилась к президенту с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте и где сейчас тренируется ее дочь.