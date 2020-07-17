Прокуратура выясняет причину появления нефтяных пятен в реке Десна в Брянске

ТАСС, 17 июля. Природоохранная прокуратура в пятницу начала проверку по материалам СМИ о загрязнении нефтяными продуктами реки Десны в районе центрального пляжа в Брянске. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Несколько региональных и федеральных СМИ 16-17 июля опубликовали фотографии и видеозапись из социальных сетей, на которых видно, что поверхность воды в районе центрального пляжа Брянска затянута маслянистой пленкой.