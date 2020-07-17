НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify. Об этом она сообщила в Twitter.
I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr— Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020
Как отметила Обама, передача будет посвящена темам, которые касаются важных отношений между людьми. Первый выпуск выйдет 29 июля.
Бывшая первая леди отметила, что намерена приглашать на программу, в частности, близких родственников, друзей и коллег. "Мы будем обсуждать отношения, которые позволяют нам быть самими собой, - сказала она. - Мы будем говорить о трудностях, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает справляться с самыми трудными периодами".
По словам Обамы, в числе тем, которые будут обсуждать на передаче, пандемия нового коронавируса и права темнокожих в США. "Надеюсь, что этот подкаст поможет нам найти ответы на те вопросы, которые всех волнуют", - добавила бывшая первая леди.
Мишель Обаме и ее супругу Бараку Обаме принадлежит продюсерская компания Higher Ground Productions. Она в 2019 году заключила соглашение с Spotify на запись подкастов. Бывшая первая леди в январе 2020 года получила музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за ее изданные, в том числе на аудионосителях, мемуары под названием "Становление" (Becoming).