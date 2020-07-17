Фонд защиты национальных ценностей получил видеообращение арестованных в Ливии россиян

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Фонд защиты национальных ценностей получил видео с обращением российских сотрудников организации Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, задержанных в 2019 году в Ливии. Об этом сообщил глава фонда Александр Малькевич в своем Telegram-канале в пятницу.

"Сам факт того, что мы практически официально получили подобный материал (видеообращение - прим. ТАСС), говорит о многом. Например, о том, что местные власти ощущают все то давление, которое мы на них оказываем. В том числе я говорю о наших требованиях предать гласности все происходящее", - сказал Малькевич.

По его словам, задержанные в Ливии россияне "сильно изменились за время заточения". "Максим сильно постарел и исхудал, Самер находится в состоянии сильного истощения. Их внешний вид намного красноречивее, чем постановочные кадры про хорошее отношение и взаимопонимание", - добавил глава фонда.

Малькевич сообщил, что Шугалей в видеообращении говорит о том, что пленникам якобы не хватает юридической и официальной поддержки со стороны руководства России, а Суэйфан просит президента РФ Владимира Путина "сделать все возможное, чтобы их освободить". "Понятно, что все видео - это шоу и ложь. Думаю, что Максим и Самер, произнося эти слова, понимают, что их никто не бросил, что за их освобождение все мы боремся всеми возможными методами и способами, в том числе и с помощью МИД РФ, представители которого неоднократно обращались на всех уровнях к Правительству национального согласия (ПНС) Ливии с требованием о возвращении российских граждан", - отметил глава фонда.

Малькевич подчеркнул, что фонд приветствует все возможные действия, которые могут повлиять на освобождение россиян. "И мы используем это видео как еще один повод для обращения в российский МИД, чтобы приложить все возможные усилия, чтобы ребята смогли вернуться домой после вот уже года и двух месяцев плена", - добавил он.

Задержание россиян

Шугалей и Суэйфан были задержаны в мае 2019 года в Ливии. Ранее генеральная прокуратура властей в Триполи обвинила россиян по нескольким пунктам, в том числе во вмешательстве во внутренние дела и выборы Ливии, ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. Кроме того, генеральная прокуратура считала, что россияне ездили в места, которые им нельзя было посещать.

Как заявили 6 мая в МИД РФ, российская сторона "продолжит настойчивые усилия по скорейшему и безусловному освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана и будет и далее использовать для этого все имеющиеся возможности и каналы соответствующего влияния на ливийские власти". В ведомстве подчеркнули, что на протяжении нескольких лет призывают российских граждан воздерживаться от посещения Ливии, а российские организации - от командирования туда своих сотрудников. В МИД отметили, что узнали о поездке и задержании Шугалея "лишь спустя два месяца из сообщений СМИ".