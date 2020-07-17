Бурматов просит Минприроды не допустить захоронения отходов и рубки леса в зоне Байкала

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") в пятницу обратился к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой исправить нормы проекта постановления правительства, которые расширяют перечень разрешенных действий на территории Байкала, в том числе в части захоронения отходов и вырубки леса.

"Минприроды готовит изменения в постановление правительства РФ от 30 августа 2001 года "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории", которые могут привести к негативным и необратимым экологическим последствия для озера Байкал. Мы просим скорректировать предлагаемые изменения с учетом положений действующего закона об охране озера Байкал", - рассказал Бурматов ТАСС.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, как отмечает Бурматов в тексте запроса (есть в распоряжении ТАСС), подготовленные правительством изменения позволяют разрешить в центральной экологической зоне Байкальской природной территории обезвреживать отходы производства и потребления путем сжигания без очистки выбросов до нормативного качества, сбрасывать и хоронить отходы в водных объектах. Изменения также предполагают наземное и подземное захоронение отходов, в том числе радиоактивных веществ.

Кроме того, отмечает Бурматов, проект постановления позволяет разрешить применение в лесах опасных для экологической системы озера Байкал средств защиты растений, а также использование авиации для распыления средств по борьбе с вредителями леса. Помимо этого, проектом постановления предлагается разрешить рубку леса, добычу минеральных, термальных и радоновых вод, строительство в населенных пунктах зданий и сооружений, связанных с развитием особых экономических зон туристско-рекреационного типа.

В своем запросе Бурматов напоминает, что, согласно закону "Об охране озера Байкал", на этой природной территории действует особый режим хозяйственной деятельности. Она не должна приводить к нарушению уникальной экологической системы озера и природных ландшафтов его водоохранной зоны. Кроме того, особый режим обязывает учитывать комплексность воздействия хозяйственной деятельности на экологию Байкала, а также устанавливает баланс в части решения социально-экономических задач и охраны уникальной экологической системы озера. Бурматов просит правительство скорректировать предлагаемые изменения с учетом положений действующего закона.