В России за сутки выявили 6 406 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 406, общее количество инфицированных достигло 759 203. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Севастополе (0%), Москве (0,2%), Московской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,4%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Брянской области (0,4%).

Новые 575 случаев выявлены в Москве, 301 - в Свердловской области, 249 - в Ханты-Мансийском АО, 244 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Алтайском крае.

Всего в настоящее время в РФ болеют 207 707 человек.

Выздоровевшие пациенты

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 681, всего вылечились уже 539 373 человека.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 71% от общего числа заразившихся коронавирусом в России.

По выздоровлению за сутки выписаны 682 пациента в Москве, 373 - в Красноярском крае, 349 - в Московской области, 336 - в Свердловской области и 333 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 186 против 167 днем ранее, всего умерли 12 123 человека.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,59% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки умерли 30 пациентов в Санкт-Петербурге, 13 - в Архангельской области, 13 - в Москве, десять - в Московской области, девять - в Свердловской области, семь - в Нижегородской области, шесть - в Иркутской области, по пять в Красноярском крае и Ростовской области.