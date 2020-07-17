Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России остался в пятницу на уровне предыдущего дня и составил 0,97. В Москве этот показатель опустился на 0,07 до отметки 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. В Красноярском крае он равен 1, а в Свердловской и Ростовской областях находится выше этой отметки, 1,09 и 1,02 соответственно.

Самый низкий показатель отмечается в Москве (0,88) и в Санкт-Петербурге (0,89). В Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской, Иркутской и Воронежской областях коэффициент составляет от 0,91 до 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.