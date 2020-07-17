Павленский отказался проходить психиатрическую экспертизу во Франции

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский отказался проходить психиатрическую экспертизу, назначенную ему судом Франции в рамках дела о публикации видео интимного характера с участием экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Об этом в пятницу сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на его адвоката Ясина Бузру.

В частности, защитник художника сообщил о письме судебного следователя от 6 июля, в котором говорится, что Павленский должен предоставлять каждые два месяца сведения о необходимости оказания ему психиатрической помощи, что предусмотрено условиями его нахождения под судебным контролем. Павленский должен был предоставить необходимые данные до 15 июля. В случае нарушения этого обязательства, как указывается в этом письме, художник может быть помещен под стражу.

Однако Павленский отказался сделать это и в ответном письме назвал использование государством психиатрической помощи отвратительным. "Это пример того, как наука становится инструментом идеологической унификации", - пояснил Павленский.

В феврале парижская прокуратура начала два предварительных расследования в отношении Павленского, задержанного во Франции. Одно из них связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия на вечеринке по случаю Нового года, второе - с распространением видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво, который претендовал на должность мэра Парижа, но после публикации этой видеозаписи объявил об отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке.