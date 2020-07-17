Под Мурманском появится экотропа "Лапландская кругосветка"

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Экологическая тропа под названием "Лапландская кругосветка" длиной 14 км появится в заповеднике под Мурманском к сентябрю. Ученые и волонтеры уже приступили к оборудованию маршрута, сообщил ТАСС директор Лапландского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шестаков в пятницу.

"Мы вчера по этой тропе прошли, обозначили лентой маршрут и остались в большом восхищении от видов природы, которые открываются с этих точек. 25 июля ждем следующую большую группу волонтеров, приступим к основному этапу оборудования тропы. Закончить работу и открыть тропу планируем, если максимально приложим усилия, в сентябре", - сказал Шестаков.

В Лапландском заповеднике уже действует две экотропы, которые ведут на вершины Ельнюн-1 и Ельнюн-2, одна длиной 3 км, вторая - 3,5 км. Теперь у ученых возникла идея соединить эти два маршрута, чтобы получилась единая пешеходная магистраль, позволяющая увидеть разные ландшафты, ощутить, как идет смена поясов растительности, посмотреть заповедных птиц и животных. На новом участке тропы оборудуют даже небольшой отворот к настоящей медвежьей берлоге.

"Было несколько вариантов, мы выбрали самый удачный - [решили] две эти тропы соединить, чтобы можно было подняться на Ельнюн-2, оттуда перейти на одну из вершин горного массива Чуна-тундра, ее высота 514 метров. И оттуда открываются новые виды на южную часть заповедника. А с Чуна-тундры можно пройти на отрог Ельнюн-1, который ближе ко второй тропе вдоль берега. Вот мы и нашли спуск, который проходит с горной части по лесной, маршрут можно замкнуть, и общая длина тропы получается 14 км", - уточнил Шестаков.

По ходу маршрута установят маркеры, чуть позже - информационные стенды с описанием видов животных и растений, часть тропы будет проходить по каменным плитам, особенно в горной местности, часть - по лесной зоне, в низинах по ходу движения уложат деревянный настил, чтобы сохранить напочвенный покров и сделать передвижение удобным для посетителей. Его протяженность будет около 1,2 км. Путешествие по "Лапландской кругосветке" по предварительной оценке ученых будет занимать от 8 до 10 часов в зависимости от скорости передвижения.

Работа волонтеров

Оборудовать тропы заповеднику традиционно помогает целая армия волонтеров. В этом году добровольцев заявилось около сотни - это активисты промышленного предприятия - Кольской горно-металлургической компании - и жители Мончегорска. Общественной деятельностью они занимаются после работы и в свои выходные, кто-то приходит из любопытства, но большинство - осознанно, и даже целыми семьями.

"Мы меняем не только облик своего города, мы меняем мир вокруг. Мои единомышленники - это люди, отдающие миру свое время, свой позитив, свою поддержку, люди, у которых есть потребность не только брать, но и отдавать. Мы вместе убираем город от мусора, строим площадки, ставим экоскамейки, сейчас вот помогаем оборудовать экотропу заповеднику", - рассказала капитан команды волонтеров "Зеленая миля" Ольга Зыппельт.

Часть работ в заповеднике волонтеры уже выполнили, в частности они принимали участие в прокладке и маркировке маршрута. Следующей группе, которая приступит 25 июля, предстоит мостить деревянный настил, строить дорожки.

"Нам надо будет сделать часть тропы к медвежьей берлоге - этим займется одна группа волонтеров, а я со второй отправлюсь устанавливать вешки - маркеры (это пластиковые шесты, которые устанавливают на обочинах дорог и троп для отметки границы зоны движения - прим. ТАСС) в горные тундры. Нам придется пройти весь 14-километровый маршрут. Мы готовы", - добавила Зыппельт.

О заповеднике

Лапландский государственный природный биосферный заповедник расположен в центральной части Мурманской области, вдоль восточной границы проходит автомобильная дорога Санкт-Петербург - Мурманск. Территория занимает участок площадью 278 435 га. Охранную зону составляют 27 998 га, вместе с ней территория заповедника составляет около трех тысяч квадратных километров. Это четвертый по величине государственный природный заповедник в европейской части России.

Ландшафты в заповеднике естественного природного происхождения представлены всеми характерными для Кольского полуострова зонами, кроме морского побережья и равнинной тундры. Рельеф сильно пересеченный, включает пять отдельных горных массивов с высотами от 600 до 1 114 метров, разделяемых речными долинами, главный горный массив заповедника, Чуна-тундра, вытянут с юга на север почти на 40 км. Леса занимают 55% территории заповедника, горные тундры и скалы - 32%, озера и реки - 3%, болота - 8%. На территории заповедника обитает 31 вид крупных млекопитающих, в том числе дикий северный олень, занесенный в Красную книгу России, лось, медведь, росомаха, более 200 видов птиц.