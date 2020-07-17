Apple добавит эмодзи с изображением матрешки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Apple в iOS 14 добавит новый эмодзи с изображением матрешки. об этом говорится в сообщении Apple Россия.

"Всемирный день Emoji, в честь этого события Apple представляет новые Memoji и Emoji, которые станут доступны осенью вместе с обновлением операционных систем. Коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и прическами, а также новыми стикерами. В семействе Emoji также случится пополнение, включая матрешку", - сообщили в компании.

Помимо матрешки, коллекцию знаков эмодзи для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch пополнят чай баббл (bubble tea), итальянский жест Ma che vuo (перевод с итальянского "что ты хочешь?" - прим. ТАСС), бумеранг, птица додо, символ трансгендерности, бобер, анатомическое сердце и легкие, ниндзя и другие знаки.

Также в компании отметили, что в iOS 14 будет еще больше способов создать свой уникальный образ с Memoji за счет новых опций кастомизации.

"Усовершенствованная структура мимики делает Memoji и стикеры еще более выразительными для передачи максимального количества эмоций в сообщениях. Дополнительно будут представлены 11 новых причесок и 19 новых головных уборов, включая шапочку медсестры, велосипедный шлем и квадратную академическую шапочку. А также три новых стикера для дружеского приветствия, объятий и даже смущения", - добавили там.