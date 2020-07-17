В Бурятии 100 баллов по итогам ЕГЭ набрали рекордные для региона 13 выпускников

УЛАН-УДЭ, 17 июля. /ТАСС/. Рекордное для Республики Бурятия число выпускников набрало максимальные 100 баллов по итогам первого этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Высший балл получили 13 человек на экзаменах по литературе и информатике, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"В Бурятии зарегистрировано рекордное число "стобалльников" по итогам первого этапа ЕГЭ. По итогам экзаменов по литературе и информатике 13 выпускников школ республики набрали по 100 баллов", - говорится в сообщении.

В 2020 году в ЕГЭ в Бурятии участвуют 5 тыс. 916 выпускников школ. Из них 5 тыс. 200 планируют поступать в вузы.

Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году были перенесены на июль из-за пандемии коронавируса. Последний экзамен - по иностранному языку - пройдет 22 и 23 июля.