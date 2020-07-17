В Петербурге прошла тренировка парада ВМФ с ботиком Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Вторая тренировка Главного военно-морского парада прошла в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в ВМФ России.

"В ходе нее по Неве провезли ботик Петра I. Также по Неве прошли легкие противодиверсионные и патрульные корабли серии "Грачонок" и "Раптор", ракетные катера "Оникс", минные тральщики и новейшие гидрографические катера", - рассказал представитель ВМФ.

Деревянный ботик "Фортуна" - единственный корабль потешной флотилии Петра I на Плещеевом озере, сохранившийся до наших дней. Он считается памятником истории, главным экспонатом музея "Ботик".

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. По случаю Дня ВМФ также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.