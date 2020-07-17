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Песков заявил, что Путин получает доклады, но никогда не вмешивается в работу следствия

По словам пресс-секретаря президента, органы следствия и силовые ведомства "выполняют свою работу"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не вмешивается в работу органов следствия и силовых структур, заявил в интервью "Авторадио" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я никогда с этим не сталкивался", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, высказывает ли президент свою точку зрения представителям следствия по резонансным делам. По словам Пескова, органы следствия и силовые ведомства "выполняют свою работу".

"Безусловно, они делают соответствующие доклады главе государства, главнокомандующему. Но они выполняют свои функции. Если на них извне кто-то будет постоянно оказывать влияние, эти функции будет невозможно выполнять наиболее эффективным образом", - подчеркнул Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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