Песков заявил, что Путин получает доклады, но никогда не вмешивается в работу следствия

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не вмешивается в работу органов следствия и силовых структур, заявил в интервью "Авторадио" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я никогда с этим не сталкивался", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, высказывает ли президент свою точку зрения представителям следствия по резонансным делам. По словам Пескова, органы следствия и силовые ведомства "выполняют свою работу".

"Безусловно, они делают соответствующие доклады главе государства, главнокомандующему. Но они выполняют свои функции. Если на них извне кто-то будет постоянно оказывать влияние, эти функции будет невозможно выполнять наиболее эффективным образом", - подчеркнул Песков.