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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: Россия находится в числе лидеров по испытанию вакцин от коронавируса

Россия - в числе стран-лидеров по испытанию вакцин от коронавируса, заявил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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