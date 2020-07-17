Слуцкий назвал задержание на Украине ветерана и конфискацию медалей издевательством

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством и издевательством над старшим поколением задержание Службой безопасности Украины (СБУ) участника Великой Отечественной войны и конфискацию медалей в честь 75-летия Победы, предназначенных для ветеранов в Харькове.

"Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискацию медалей в честь 75-летия Великой Победы - кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма, преследование оставшихся в живых ветеранов - это "черная неблагодарность со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ". "Это бесчеловечно, бездушно и подло", - резюмировал парламентарий.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове Андрей Лесик, в ночь с 12 на 13 июля СБУ задержала на границе с Россией бывшего заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева, который возвращался из Белгородской области. Он был подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочерью конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина и ветераном ВОВ в возрасте 90 лет. У Исаева были конфискованы 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые предназначались для ветеранов, проживающих в Харькове.

Закон о декоммунизации

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" - так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей, запрет на публичную демонстрацию любой советской символики, в том числе георгиевской ленты.

Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым.