СБУ изъяла у ветеранов из Харькова памятные знаки в честь "75-летия Великой Победы"

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на границе с Россией делегацию харьковчан, возвращавшихся из Белгородской области, где отмечалась 77-я годовщина сражения под Прохоровкой, и конфисковали 50 памятных медалей, выпущенных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне общественной организацией "Международный союз советских офицеров" и предназначенных для вручения ветеранам города. Об этом сообщило в пятницу украинское издание "Страна" со ссылкой на главу харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Андрея Лесика.

Глава харьковской организации ОПЗЖ сообщил, что члены делегации были задержаны и подвергнуты обыску в пункте пропуска "Гоптовка" в ночь с 12 на 13 июля. Сотрудники СБУ в течение 10 часов продержали членов делегации, среди которой были 90-летние ветераны войны. В составе делегации была также Татьяна Михайловна Кошкина - дочь легендарного конструктора, создателя танка Т-34.

Медали, предназначенные для вручения ветеранам, по словам Лесика, были изъяты у бывшего заместителя директора харьковского завода Михаила Исаева, которому теперь грозит уголовное преследование за распространение советской символики. "Михаилу Исаеву угрожают статьей УК 436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики ) - от пяти лет с конфискацией [имущества]", - сообщил глава харьковской организации ОПЗЖ.

В свою очередь издание "Харьков таймс" сообщило в пятницу со ссылкой на источники в украинских силовых структурах, что изъятые медали и удостоверения к ним, выданные "Союзом советских офицеров", находятся на складе таможни, украинская полиция намерена приобщить их к делу в качестве вещественных доказательств. "Исаев - человек старой закалки, для которого Советский союз - Родина, а Россия - брат", - заявил источник в украинских силовых структурах изданию, добавив, что советская символика опасна, потому что "раскачивает общество" на Украине.

Сражение под Прохоровкой (12 июля 1943 года) - крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Закон о "декоммунизации"

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (о декоммунизации). Он запрещает советскую символику, которая была приравнена к нацистской, предписывает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За нарушение этого закона предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения сроком до пяти лет.

При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений. Бывшие пособники нацистов из дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) не только не скрывают своего прошлого, но их чествуют, провозглашают почетными гражданами городов, их именами называют улицы. В 2018 году во Львове областное управление образования организовало конкурс детских рисунков на тему деятельности дивизии. А в январе в Ивано-Франковске торжественно в последний путь проводили ветерана дивизии Михаила Мулика, на похоронах которого рядом с представителями городских властей присутствовали люди в нацистской форме со штандартами "Галичины".