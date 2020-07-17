Загрузка отелей и гостиниц Сочи после возобновления работы достигла 90%

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Отели, гостиницы и санатории одного из основных курортных городов России, Сочи, достигли загрузки в 90%, а отели премиум-сегмента на сегодняшний день загружены полностью. Ожидается, что в августе средняя загрузка средств размещения увеличится до 95%, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Загрузка отелей и гостиниц Сочи достигла 90%. <…> Самым популярным в этом сезоне является премиум-сектор - гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели уже заполнены на 100%. Туроператоры и отельеры фиксируют стабильный рост спроса на туры в Сочи в летний период", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в горном кластере, пик популярности которого приходится на осенне-зимний период, также отмечается высокая загрузка, до 85% от всего номерного фонда.

В пресс-службе также добавили, что в августе, который традиционно считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка работающих средств размещения в Сочи прогнозируется на уровне до 95-96%.

"Основным преимуществом Сочи является природа и развитая инфраструктура. Особое внимание на курорте уделяется экологическим нормам, в частности, качеству морской воды. Именно поэтому из 24 международных экосертификатов "Голубой флаг", полученных в этом году российскими пляжами, 21 - у пляжных территорий Сочи", - приводит пресс-служба слова вице-мэра курорта Владимира Пушкарева.

С 28 марта курорты, отели и гостиницы Краснодарского края не принимали отдыхающих из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, разрешено возобновление приема отдыхающих всеми средствами размещения, с 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа.