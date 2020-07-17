Сброс воды на Можайском водохранилище в Подмосковье проходит под контролем специалистов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Угрозы подтопления в районе Можайского водохранилища в Подмосковье нет, специалисты строго контролируют сброс воды. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, проходит под строгим контролем, угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет", - сказал Бирюков.

По его словам, в результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля. Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей. Пропуск воды - это сброс, который позволяет не обмелеть реке и не переполниться водохранилищу.

Транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с Каналом им. Москвы, с соблюдением всех требований гидрологических режимов, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий

"После прекращения осадков ситуация стабилизируется. Все гидротехнические сооружения АО "Мосводоканал" работают в штатном режиме, пик паводка на Москворецкой водной системе пройден", - добавил Бирюков.