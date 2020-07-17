В Хабаровске выявили более 80 случаев коронавируса после акций в поддержку Фургала

ТАСС, 17 июля. Более 80 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил в пятницу мэр города Сергей Кравчук.

"В Хабаровске сегодня у 85 человек обнаружен коронавирус, а коронавирус у нас где? Там, где есть массовое скопление людей прежде всего. А вот эти акции, они происходят при скоплении людей. <…> Среди этих людей, среди тех, кто пришел на эту акцию, есть больные, есть зараженные коронавирусом, и поэтому почва для распространения коронавируса - массовое скопление людей", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

При этом Кравчук подчеркнул, что жители города имеют полное право выражать свое мнение. "Человек имеет право высказать свое желание. Это акция несанкционированная, я против этой акции. Она отрицательно влияет на здоровье наших граждан. У нас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка", - сказал он.

Несогласованные акции проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд.