В Минтруде заявили, что темпы прироста безработицы в России продолжат снижаться

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Общее количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 3 млн человек. При этом темпы прироста безработицы в стране снижаются, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее Росстат опубликовал материалы, в которых отмечается, что, по предварительным данным, численность безработных в России в июне 2020 года составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения.

"Ситуация на рынке труда остается сложной. По данным Росстата, в июне уровень безработицы составил 6,2%. При этом темпы прироста безработицы снижаются. Если в апреле этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт, в мае - на 0,3 процентных пункта, в июне - на 0,1 процентный пункт", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что граждане, оставшиеся без работы, активно обращаются в центры занятости за получением помощи в поиске работы и пособием по безработице. Если в начале года только каждый пятый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% оставшихся без работы граждан.

"Рост численности граждан, обращающихся в центры занятости для регистрации в качестве безработных, также замедляется. Сейчас общее количество зарегистрированных в качестве безработных граждан составляет 3 млн человек", - отметили в Минтруде.

Кроме того, в ведомстве считают, что благодаря упрощенному дистанционному порядку регистрации в центры занятости обращаются как те, кто потерял работу недавно, так и не работавшие в течение долгого времени граждане.

Меры поддержки

В министерстве напомнили, что для поддержания доходов граждан в период пандемии был предпринят ряд мер поддержки. В том числе - дополнительные выплаты семьям с детьми, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, увеличение максимального пособия по безработице в 1,5 раза, минимального пособия по безработице в 3 раза, введение дополнительной выплаты на детей для безработных граждан по 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

"Для обеспечения доступности мер социальной поддержки, направленной на поддержание доходов граждан, в период пандемии предоставление мер социальной поддержки было максимально переведено в проактивный и дистанционный формат. Установление и продление инвалидности, а также назначение и продление пенсий по инвалидности проводится без личного участия гражданина. Дополнительные выплаты на детей назначались лишь по одному заявлению, поданному электронно. А порядок регистрации в центрах занятости был существенно упрощен: заявителю достаточно подать заявление и резюме на портале "Работа в России", - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что анализ наиболее востребованных профессий, подготовленный ВНИИ труда, показывает постепенное восстановление спроса на тех специалистов, кто в период пандемии остался без работы - в том числе, специалистов в сфере торговли, обслуживания. Так, спрос на продавцов-кассиров восстановился почти до февральского уровня. Также одна из самых многочисленных профессиональных групп, потерявших работу в период кризиса, - работники транспорта. В июне спрос на отдельные профессии в этой сфере - например, на водителей - уже превысил февральские показатели.