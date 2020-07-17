В Минздраве заявили, что Петербург готов к любому развитию эпидемиологической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Слияние системы городского и федерального здравоохранения в Санкт-Петербурге показало свою эффективность в период пандемии, и город продемонстрировал готовность к любому сценарию развития событий. Такую оценку высказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в пятницу во время визита в Петербург.
"Мы видим, что город готов к любому развитию эпидемиологической ситуации. Медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне - это и квалификация специалистов, правильно выстроенная маршрутизация заболевших, организация порядка оказания помощи в стационарах и амбулаторной службе", - процитировали замминистра в пресс-службе администрации Петербурга.
Олег Гриднев вместе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым посетили временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо". Заместитель министра здравоохранения РФ отметил, что петербургский опыт развертывания в кратчайшие сроки 1000-коечного госпиталя является уникальным.
Также федеральный чиновник обсудил с городскими властями дорожную карту поэтапного снятия ограничений и перевода в штатный режим работы коечного фонда, мобилизованного для оказания помощи пациентам с COVID-19. С 20 июля к обычному режиму работы возвращаются Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. В двух стационарах в рамках борьбы с пандемией были развернуты 251 и 86 коек соответственно.
По последним данным, в Петербурге выявили 28 906 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. За весь период распространения заболевания в Петербурге после заражения выздоровели 22 051 человек, умерли 1 728.