В Минздраве заявили, что Петербург готов к любому развитию эпидемиологической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Слияние системы городского и федерального здравоохранения в Санкт-Петербурге показало свою эффективность в период пандемии, и город продемонстрировал готовность к любому сценарию развития событий. Такую оценку высказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в пятницу во время визита в Петербург.

"Мы видим, что город готов к любому развитию эпидемиологической ситуации. Медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне - это и квалификация специалистов, правильно выстроенная маршрутизация заболевших, организация порядка оказания помощи в стационарах и амбулаторной службе", - процитировали замминистра в пресс-службе администрации Петербурга.