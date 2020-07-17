Цукерберг раскритиковал власти США за их низкую эффективность в борьбе с пандемией

"К настоящему моменту очевидно, что график [распространения инфекции] в США значительно хуже, чем во многих других странах, а наше правительство и администрация намного менее эффективно справляются с этим", - указал он в интервью с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Беседа транслировалась в четверг вечером на странице Цукерберга в Facebook.

"Я был настроен положительно на ранних стадиях, когда было очевидно, что вспышки болезни, вызываемой коронавирусом, будут появляться вне зависимости от того, как мы подойдем к решению этой проблемы, - продолжил глава компании. - Но сейчас, когда уже наступил июль, я считаю, что этого можно было избежать".

"Я жалею, что тестирование до сих пор не проводится на должном уровне, что авторитет признанных специалистов, таких как вы (Фаучи - прим. ТАСС), и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) подвергается сомнению", - подчеркнул глава Facebook. Цукерберг также выразил недоумение в связи с тем, что представители властей подвергали сомнению необходимость "соблюдения базовых практик, таких как ношение маски".

Во вторник газета USA Today опубликовала авторскую статью главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, в которой тот критикует Фаучи и ставит под сомнение компетентность ученого, возглавляющего Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний с 1984 года. Трамп в свою очередь заявил, что Наварро сделал это заявление от своего имени. "Он не должен был этого делать", - отметил Трамп.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлены более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 138,6 тыс. человек.