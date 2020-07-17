Власти Мексики разрешили группе россиян покинуть страну

МЕХИКО, 17 июля. /ТАСС/. Группа российских путешественников, застрявших в Мексике на неисправной яхте, сможет покинуть страну. Об этом решении властей республики в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Андрей Трояновский.

"Вопрос организации гуманитарного коридора для возвращения из Мексики на родину граждан России, находящихся на яхте в порту острова Мухерес (у побережья полуострова Юкатан - прим. ТАСС), решен положительно", - сказал он.

На судне путешествовали семь человек, в том числе трое маленьких детей. Они вынужденно прибыли в Мексику с Ямайки 7 июля без необходимых документов, из-за чего им было отказано во въезде.

Российские дипломаты смогли добиться того, чтобы представители властей Мексики разрешили путешественникам остаться на яхте и отремонтировать ее. Они также направили обращение в местную миграционную службу, чтобы россиян допустили в страну только для того, чтобы они смогли вернуться в РФ на самолете.