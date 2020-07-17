Комиссия Думы выявила предоставление единороссом Козенко неполных данных о доходах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко ("Единая Россия") три года предоставлял неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это выявила думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, сообщается в пятницу на сайте нижней палаты.

"Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила факт предоставления членом комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы", - отмечается в сообщении со ссылкой на решение комиссии.

Как уточнил глава комиссии Отари Аршба, проверка была проведена по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Обращение о необходимости провести проверку в нижнюю палату парламента направил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Думская комиссия сочла недостаточно убедительными пояснения депутата Козенко и усмотрела факты нарушения с его стороны в вопросах декларирования. В связи с этим, комиссия вынесла предупреждение в адрес депутата о необходимости неукоснительно соблюдать требования закона о статусе депутата. Решение комиссии также будет направлено генеральному прокурору РФ.

"Такое решение было принято впервые в соответствии с одобренными ранее Госдумой поправками в закон о статусе депутата Государственной думы, а также изменениями в регламент Госдумы, по которым депутатам в случае первого такого нарушения выносится предупреждение", - отметил Аршба, подчеркнув, что комиссия призывает депутатов быть более внимательными при подаче деклараций об имуществе и доходах, так как за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности в комитете или во фракции.