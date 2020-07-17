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Специалисты локализовали выброс масла в реку Онду в Карелии

В реку попало 200 кг технического масла

ТАСС, 17 июля. Специалисты локализовали выброс технического масла в реку Онду в Карелии, который произошел вечером в пятницу из-за аварии на местной ГЭС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Все локализовано, береговая линия обработана сорбентом, но боновые заграждения пока оставили", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что авария произошла около 13:40 мск. Вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен. Объем выброса составил 200 кг.

В управлении отметили, что выброс произошел из-за аварии на Ондской ГЭС, под критерии ЧС данный разлив с учетом его объемов не попадает. Для ликвидации последствий задействованы 25 человек и 13 единицы техники. От МЧС четыре человека и три единицы техники, включая одно плавсредство.

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