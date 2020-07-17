Росрыболовство предложило рыбакам Калининграда изучить возможность промысла на Каспии

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук предложил рыбакам Калининградской области обратить внимание на потенциал океанического рыболовства Каспия с возможным объемом добычи до 100 тыс. тонн кильки. На совещании с представителями отрасли в Калининграде он отметил ограниченный ресурс Балтийского моря и необходимость освоения дополнительных ресурсов для обеспечения растущих потребностей переработки, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба Росрыболовства.

"Нужно рассматривать другие промыслы для наращивания вылова. Мы прорабатываем соответствующие меры стимулирования, в том числе и океанического рыболовства для калининградской береговой переработки. Считаем, что ресурс, который предлагается для добычи в Каспийском море, тоже достаточно интересен", - сказал Савчук, которого цитирует пресс-служба.

По словам Савчука, ресурс, который сейчас можно осваивать в Балтийском море, стабилен - около 50-55 тыс. тонн - и вряд ли будет повышаться. При этом в области активно развивается рыбопереработка, появляются новые предприятия, которые нуждаются в дозагрузке сырьем, заметил он.

Рыбаки выразили заинтересованность в дополнительном ресурсе, но обратили внимание на сдерживающие факторы - создание необходимой рыбохозяйственной инфраструктуры. Петр Савчук в свою очередь сообщил, что работа в этом направлении активно ведется. Уже в 2020 году планируется запуск предприятия по приему, переработке и заморозке рыбы на территории реконструированного Махачкалинского рыбного порта.

Модернизация портового терминала осуществляется в рамках договора ООО "Порт Петровск" (управляет рыбным терминалом морского порта "Махачкала") и ФГУП "Нацрыбресурс" (подведомственное Росрыболовству), в управлении которого находятся причальные стенки порта. Замруководителя Росрболовства также напомнил о программе поддержки строительства малотоннажных и среднетоннажных судов, которой предусматривается субсидирование 30% капитальных затрат заказчика нового судна.