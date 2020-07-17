В ВОЗ заявили, что передача коронавируса фекально-оральным путем пока не подтверждена

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Ученые изучают возможность передачи коронавируса фекально-оральным путем, но пока подтверждений этой версии нет. Об этом заявила на брифинге в Женеве в пятницу эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Она подтвердила, что уже были проведены исследования образцов стула инфицированных пациентов, в которых были найдены фрагменты генетического материала вируса. "Многие исследуют возможность передачи заболевания фекально-оральным путем. Мы не нашли подтверждений этого, но такие исследования проводятся", - сказала эксперт ВОЗ.

Как пояснила ван Керкхове, "сам факт обнаружения РНК вируса в стуле еще не значит, что подобного рода путь передачи возможен". По ее словам, гораздо важнее думать не о возможных способах передачи вируса, а о том, как минимизировать риски и предотвратить заражение.