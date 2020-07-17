{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что передача коронавируса фекально-оральным путем пока не подтверждена

Ученые изучают такую возможность, отметила эксперт организации Мария ван Керкхове

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Ученые изучают возможность передачи коронавируса фекально-оральным путем, но пока подтверждений этой версии нет. Об этом заявила на брифинге в Женеве в пятницу эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Она подтвердила, что уже были проведены исследования образцов стула инфицированных пациентов, в которых были найдены фрагменты генетического материала вируса. "Многие исследуют возможность передачи заболевания фекально-оральным путем. Мы не нашли подтверждений этого, но такие исследования проводятся", - сказала эксперт ВОЗ.

Как пояснила ван Керкхове, "сам факт обнаружения РНК вируса в стуле еще не значит, что подобного рода путь передачи возможен". По ее словам, гораздо важнее думать не о возможных способах передачи вируса, а о том, как минимизировать риски и предотвратить заражение.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В мире за сутки выявили более 237 тысяч случаев заражения коронавирусом
Общее число зараженных превысило 13,6 млн
Читать полностью