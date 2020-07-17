Лукашенко и Мишустин пошутили, что коронавирус в Белоруссии "менее заразный"

Видеокадры размещены в мессенджере Telegram на канале "Пул первого" , близком к пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко и Мишустин, которые были без защитных масок, пожали друг другу руки и обнялись.

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу при встрече во Дворце независимости в Минске, неформально затронув тему коронавируса, сошлись в шутку на том, что он в республике "менее заразный".

"В Беларуси вирус менее вирулентен", - пошутил Мишустин, а Лукашенко это подтвердил. Президент заметил, что в период пандемии главе российского правительства, у которого ранее выявили вызванное коронавирусом заболевание, хоть и было трудно, но отчасти повезло. "Он сейчас не заболеет и никого не заразит", - сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев также был без маски и проинформировал, что российские дипломаты в Минске сдают тесты на коронавирус каждый день.

Лукашенко поинтересовался у Мишустина, как ему в Минске, а собеседник ответил, что "замечательно". "Почти дома", - сказал белорусский президент.

Последние недели в республике наблюдается снижение количества случаев заражения коронавирусом. Лукашенко в начале июля заявил, что страна победила инфекцию. Он отметил, что во время борьбы с коронавирусом Белоруссия продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость". Он также признался, что переживал, опасаясь не оправдать доверие сограждан в связи с выбранной стратегией борьбы. В республике по состоянию на 17 июля зарегистрированы 65 782 человека с положительным тестом на коронавирус.