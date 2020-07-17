Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", - сообщил представитель министерства.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.

Кроме того, Минобрнауки РФ проведена работа по расчету дополнительной потребности на финансовое обеспечение государственных социальных стипендий. Так, пояснил представитель пресс-службы, министерством заявлена дополнительная потребность в бюджетных средствах на увеличение финансового обеспечения государственных социальных стипендий в объеме почти 8 млрд рублей в рамках подготовки предложений по внесению изменений в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".