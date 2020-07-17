В Ростуризме заявили, что стоимость путевок на Черноморское побережье России не выросла

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Стоимость пакетных туров на Черноморское побережье России в среднем держится на прошлогоднем уровне, рост цен отмечается только в премиальном сегменте. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в пятницу в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы смотрим, мониторим цены. В среднем пакетные туры стоят столько же, сколько и в прошлом году. Туроператорам за это огромное спасибо. Они держат этот ценник доступным. Можно недорого (от 25 до 35 тыс. рублей) съездить на Черноморское побережье", - сказала Догузова.

При этом глава Ростуризма отметила, что рост стоимости отдыха отмечается в сегменте премиум. "Ценник действительно вырос в дорогом лакшери-сегменте в категории 4+, 5 звезд, особенно когда речь идет о последних номерах, которые остаются в гостиницах. Конечно же бизнес завышает цены, но это объясняется очень просто - нехваткой качественного предложения, качественных отелей на Черноморском побережье. Это касается как Краснодарского края, так и Крыма", - добавила она.

Догузова также заметила, что в Крыму повышенным спросом пользуется отдых на южном берегу, что может приводить к росту цен, в то время как на западном побережье существует много доступных мест для проживания "по ценам даже ниже прошлогодних".

По словам Догузовой, Крым и Краснодарский край располагают большими площадками для строительства новых гостиниц и курортов.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку. В 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии коронавируса. Республика по разным оценкам потеряла от 1 до 2 млн туристов. Отели и санатории полуострова начали размещать приезжающих из других регионов страны с 1 июля. До этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. В Минтуризма Крыма сообщили, что за первые 10 дней июля регион принял 400 тыс. отдыхающих, а за месяц рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.