В Адыгее спасатели устранили подтопления в домах жителей граничащего с Краснодаром поселка

МАЙКОП, 17 июля. /ТАСС/. Работы спасателей по устранению подтоплений в порядка 250 домах граничащего с Краснодаром поселка Яблоновский Тахтамукайского района завершены, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

По состоянию на вечер вторника в поселке Яблоновском сильным дождем было подтоплено 290 придомовых территорий, вода зашла в 246 домов.

"Работы по откачке воды с домовладений завершены", - сказали в пресс-службе.

Уровень воды в подтопленных домах был разным - от 5 до 30 см, сообщил ТАСС глава администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение" Заурдин Атажахов.

В поселке собрали водооткачивающую технику со всей республики. В проведении работ была задействована группировка в количестве 74 человека и 43 единицы техники. Помощь МЧС по республике по устранению последствий стихии оказывают сотрудники комитета по делам ГО и ЧС по республике, районов, население.