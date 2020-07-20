В Роскачестве рассказали, чем опасны суши

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роскачество не рекомендует покупать рыбу в местах несанкционированной торговли, чтобы не заразиться паразитами, которые в ней содержатся, а также не отдавать предпочтение суши. Об этом говорится в сообщении организации.

"Не покупайте рыбу в местах несанкционированной торговли: на дорогах, в частных домах или с рук возле рек и озер. Отдавайте предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях, где есть контроль за соблюдением санитарных правил", - отмечается в сообщении.

При разделке свежей рыбы или раков дома Роскачество советует использовать отдельную посуду и нож. После разделки стоит обрабатывать посуду при помощи дезинфицирующих средств. Перед употреблением рыбу необходимо хорошо прожаривать, проваривать, просаливать. "Например, любители суши очень рискуют своим здоровьем", - говорится в сообщении. Эксперты напоминают, что вяленая, копченая, слабосоленая рыба, приготовленная в кустарных условиях без соблюдения специальной технологии, все еще может содержать паразитов.

Кроме того, в Роскачестве советуют беречь домашних животных, поскольку кошки и собаки также могут заразиться паразитами от сырой или плохо приготовленной рыбы или заразить впоследствии своих хозяев.

Чем заражают паразиты

Среди болезней, вызываемых паразитами, в Роскачестве выделяют анизакидоз - наиболее опасное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. У зараженного человека могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника. Человек заражается при употреблении в пищу сырой или недостаточно термически обработанной рыбы и водных беспозвоночных. Инкубационный период после заражения длиться одну-две недели.

Как сообщили эксперты, личинки нематод, которые вызывают анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков. В теле рыбы иногда видны в форме плоской спирали. Такие личинки встречаются в рыбах нототения, скумбрия, тунец, сардина, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морской окунь, камбала, рыба-сабля, кальмары, осьминоги, креветки и моллюски.

Заболевание описторхоз поражает печень и желчевыводящие пути. Человек заражается во время употребления в пищу рыбы семейства карповых. Такой вид рыбы водится в водоемах Северо-Западного региона. Увидеть паразита, вызывающего описторхоз невооруженным глазом невозможно из-за его небольшого размер.

Как сообщили в Роскачестве, такие паразиты встречаются в рыбах язь, лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, красноперка, гольян, подуст и других. Дифиллоботриоз протекает с поражением желудочно-кишечного тракта и часто сопровождается анемией. Человек заражается этим паразитом от рыбы, обитающей в пресноводных водоёмах. Заметить паразитов, вызывающих дифиллоботриоз также невозможно из-за его микроскопического размера. Личинки встречаются, как в пресноводных рыбах: судак, щука, налим, окунь, ерш, так и в морской рыбе: кета, тихоокеанский лосось, горбуша и другие.

Парагонимоз -- паразитарное заболевание, вызываемое лёгочным сосальщиком. Происходит при употреблении в пищу раков и крабов, не прошедших достаточную термическую обработку. Легочный сосальщик поражает легкие, мышцы, иногда головной мозг. При этом, по данным Роскачества, сегодня разработано множество препаратов, позволяющих излечиться от гельминтов.

"Заражение человека происходит при поедании сырой или недостаточно термически обработанной рыбы, содержащей живые личинки. Симптомы заражения, как правило, проявляются в виде пищевых расстройств, ухудшения общего состояния, снижения массы тела. Клинические признаки при заражении могут долгое время отсутствовать или иметь нехарактерные проявления. Зачастую клиническая картина при паразитарных заболеваниях проявляется симптомами заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит, холецистит и другие", - отмечают эксперты.

В организации также добавили, что для уничтожения личинок нематод (анизакисов) рыбу необходимо выдержать в течение 14 суток в условиях стандартной морозильной камеры при температуре минус 18-20 градусов. Для уничтожения личинок трематод (описторхиды и др.) необходимо выдержать рыбу или рыбную продукцию при температуре минус 28 градусов не менее 32 часов. Личинки цестод погибают при минус 12 градусов в течение 72 часов. Для обеззараживания беспозвоночных, в частности раков, применяют тепловую обработку, добавили в Роскачестве.