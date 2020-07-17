В Думе рассказали, что нарушения в декларации Козенко связаны с имущественным спором

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Нарушения в декларациях депутата Госдумы от Крыма, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко ("Единая Россия") связаны с незадекларированным имуществом, в отношении которого депутат вел споры с другим лицом. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

"У него был имущественный спор и на время этого спора он и его юристы посчитали, что это имущество было ничье. Поэтому он его не задекларировал", - отметил Аршба, подчеркнув, что не может подробно разглашать сведения, так как они содержат персональные данные.

Ранее в пятницу стало известно, что думская комиссия установила факт предоставления членом комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы. В связи с этим, комиссия впервые вынесла решение в виде официального предупреждения. Как уточнил Аршба, в случае повторного нарушения депутату Козенко грозит более серьезная санкция, а именно понижение в должности - лишение руководящей должности в комитете или во фракции.

"Я думаю, что это достаточно серьезное наказание и следующего раза, надеюсь, он и все остальные избегут. Это решение вывешивается на сайте, мы предупредили всех депутатов, чтобы были более внимательны. Это первое решение комиссии и надеюсь, последнее. Не хочется, чтобы такие примеры повторялись", - отметил Аршба.

Проверка сведений депутата Козенко была проведена по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Обращение о необходимости провести проверку в нижнюю палату парламента направил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Думская комиссия сочла недостаточно убедительными пояснения депутата Козенко и усмотрела факты нарушения с его стороны в вопросах декларирования. В связи с этим, комиссия вынесла предупреждение в адрес депутата о необходимости неукоснительно соблюдать требования закона о статусе депутата. Решение комиссии также будет направлено генеральному прокурору РФ.