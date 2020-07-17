В петербургской больнице установили турникеты со встроенным измерением температуры тела

"Одно из преимуществ этих турникетов - мгновенное измерение температуры тела у входящего. Сейчас возобновляются плановые госпитализации, амбулаторные приемы пациентов, а врачам вновь разрешили работать по совместительству. Поэтому такие фильтры жизненно необходимы, чтобы не допустить повторного распространения вируса, так называемой второй волны", - рассказали в больнице.

Для измерения температуры устройству достаточно трех секунд. При этом система распознает лица входящих и формирует регистрационную базу данных. Таким образом, сотрудник или пациент с повышенной температурой не сможет пройти в больницу.

Елизаветинская больница - крупнейшее лечебное учреждение на севере Санкт-Петербурга, в год там получают помощь более 70 тыс. человек. Большинству из них оказывается экстренная медицинская помощь. На время пандемии учреждение не перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом, оно продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь.