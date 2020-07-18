Молодежный форум "Территория смыслов" открывается в Подмосковье

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Первая смена молодежного форума "Территория смыслов", для участия в которой в Подмосковье приехали 100 человек со всей России, открывается в субботу на площадке мастерской управления "Сенеж".

"В прошлом году в каждой смене форума "Территория смыслов" участвовали 1 000 человек. В этом году офлайн-участников меньше - от 100 до 300, но при этом каждый из них имеет по три онлайн-участника - цифровых аватаров. В этом году мы отказались от некоторых объектов на площадке форума, участников стало меньше в очном формате. Это позволило учесть рекомендации по обеспечению безопасности форумчан", - сказал руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

По его словам, активное использование онлайн-формата позволит охватить больше людей. "Раньше мы не могли себе представить, что форум может принять всех желающих, сегодня такая возможность появилась. Мы оставим эти форматы и дальше", - добавил руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что на "Территории смыслов" молодые люди смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. "Проекты носят в основном социальный характер. Грантовый конкурс молодежных инициатив - это возможность, которую можно получить и реализовать", - добавил он, подчеркнув, что ведомство не устанавливает предельного количества грантов.

Больше участников

Организаторы предложили четыре варианта участия в работе "Территории смыслов". Кроме молодых людей, которые будут лично находиться на площадке форума, предусмотрено три онлайн-формата.

Первый формат - так называемые цифровые аватары, то есть молодые люди, которые будут в режиме онлайн участвовать в работе форума, объединившись в команды с теми, кто лично находится на площадке "Территории смыслов". Предполагается, что у каждого офлайн-участника будет по три цифровых аватара.

Второй формат - онлайн-участники, которые смогут через интернет общаться со спикерами форума, третий - "вольные слушатели", которые будут в режиме онлайн просматривать трансляции мероприятий.

По словам генерального директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, с учетом дистанционного формата форум соберет больше участников, чем прошлогодний, на котором было около 6 тыс. человек.

Смены форума

Программа форума предусматривает проведение шести смен. Участники первой смены "Амбассадоры форума" - 100 лучших представителей форумов 2015-2019 годов. Далее пройдут смены "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству" и "Цифровая экономика".

Первые участники начали прибывать на форум еще 17 июля. "Каждого заезжающего на "Территорию смыслов" после прохождения контрольно-пропускного пункта и досмотра багажа осматривают медики - измеряют температуру тела, проверяют наличие актуальных медицинских документов. Все приехавшие в день прибытия сразу сдают тест на COVID-19", - сказали организаторы.

На территории форума построены четырехкомнатные домики. Они рассчитаны на размещение 20 человек, но в этом году для соблюдения требований социального дистанцирования в них будет проживать по 10 участников и по одному волонтеру. Расстояние между кроватями увеличено для обеспечения необходимой безопасной дистанции в 1,5 м.

Все дни работы "Территории смыслов" на площадке мастерской управления "Сенеж" будут круглосуточно дежурить специалисты скорой помощи и МЧС, а безопасность будут обеспечивать 50 сотрудников охраны и сотрудники полиции, уточнили в пресс-службе.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей". Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".