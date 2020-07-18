На Кубани возобновляют работу аквапарки, аттракционы, библиотеки и спортивные школы

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. В Краснодарском крае, одном из основных туристических регионов России, с 18 июля возобновляют работу аквапарки, бассейны, аттракционы на открытом воздухе, спортивные школы, учреждения дополнительного образования детей и библиотеки, при этом читальные залы пока останутся закрытыми.

Руководители аквапарков и водных комплексов на Кубани обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на прошлой неделе с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора региона поясняло, что бассейны и аквапарки смогут возобновить работу после снижения коэффициента распространения новой инфекции до уровня 0,5, на тот момент он составлял единицу. В четверг в ходе заседания оперативного штаба региона глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что установившаяся стабильная эпидемическая обстановка уже позволяет с субботы возобновить при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора работу аквапарков и бассейнов.

При этом владельцы аквапарков считают, что оставшейся части курортного сезона им не хватит для того, чтобы после возобновления работы покрыть те затраты, которые были понесены при подготовке к нему и убытки, возникших в связи с простоем. "Затраты, конечно, не окупятся, которые мы понесли. Фактически осталось поработать чуть больше месяца, потом будет большой отъезд отдыхающих", - сказал ТАСС директор аквапарка "Морская звезда" в Сочи Петр Панаетов.

По его словам, деятельность аквапарков требует ежегодно больших вложений перед началом каждого курортного сезона, которые исчисляются миллионами рублей. Также, по его словам, наверстать упущенную прибыль за счет продления сезона участникам отрасли не удастся, так как в сентябре аквапарки, как правило, уже являются менее востребованными, чем в более жаркие летние месяцы, отдыхающие приезжают в это время на курорты именно для купания в море. "50% прибыли мы уже потеряли. В ходе подготовки были вложены и собственные средства, и кредитные деньги", - сказал руководитель другого аквапарка "Морской риф" в Темрюкском районе Краснодарского края Михаил Сахно, отметив, что рекомендации от Роспотребнадзора по условиям возобновления работы пока не поступали. "Конечно, они тоже потребуют дополнительных вложений", - добавил он.

Кроме того, в соответствии с постановлением губернатора, с 18 июля возобновляют работу аттракционы на открытом воздухе, среди них и один из крупнейших в России парк аттракционов "Сочи Парк". Его пресс-служба накануне сообщила, что с субботы гостей будут принимать все 22 аттракциона, в этом сезоне будет запущен новый детский аттракцион - водная горка "Морской конек. Ранее в парке возобновили работу дельфинарий, совариум, детские игровые площадки, семейные кафе.

Также с 18 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновляется работа библиотек (но читальные залы остаются закрытыми), учреждений дополнительного образования детей для индивидуальных занятий и учебно-тренировочный процесс в спортивных школах. При этом Роспотребнадзор на фоне массового потока туристов в регион усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, супермаркетах, на крупных предприятиях, в местах скопления людей.

Об ограничительных мерах на Кубани

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, действует режим повышенной готовности. Всем средствам размещения разрешено возобновить прием отдыхающих, 14-дневная изоляция в обсерваторах осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа. С 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа.