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Температура воды понизилась на курортах России

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, она составляет 20-21 градус тепла

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Температура воды на Черноморском побережье и в Крыму понизилась примерно на 5 градусов. В настоящее время она составляет 20-21 градус тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды, которая была очень высокой, понижается. Сейчас [температура воды составляет] 20-21 градус, а температура воздуха очень комфортная", - сообщил он.

При этом, по словам Вильфанда, понижение температуры воды положительно скажется на состоянии водоемов, ведь "из-за очень высокой температуры, 26 градусов, что необычно в первой декаде июля, вода зацвела".

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