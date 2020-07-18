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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 млн

Число умерших составило 600 665
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© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

ТАСС, 18 июля. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 14 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей.

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По его информации, коронавирусом заразился 14 037 021 человек, из них 600 665 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 638 002) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).

Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123.

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