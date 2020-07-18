Заболеваемость кишечными инфекциями в самоизоляции снизилась в три раза

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России в период ограничительных мер во втором квартале 2020 года снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня. Об этом сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора.

"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за второй квартал 2019 года было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тыс. населения, в то время как в 2020 году за тот же период было 40 случаев на 100 тыс. населения.

В Роспотребнадзоре добавили, что для профилактики кишечных инфекций следует соблюдать гигиену рук, использовать чистую посуду и приготавливать пищу с соблюдением санитарных норм. Ведомство рекомендует тщательно мыть фрукты и овощи, хранить готовые продукты отдельно от сырых, не покупать продукты в незнакомых местах и не смешивать свежую пищу с остатками от прошлого дня.