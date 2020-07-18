МЧС: в России с начала года количество пожаров снизилось на 10%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество пожаров с начала года в России снизилось на 10%, а число жертв - на 15%. Об этом ТАСС в субботу сообщил замминистра МЧС России, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"С начала текущего года количество пожаров снизилось на 10%, гибель людей на пожарах сократилась на 15%, детская гибель сокращена на 25%", - приводит его слова пресс-служба министерства.

В первом полугодии текущего года проведено более 50 тыс. проверок, в ходе которых выявлено свыше 97 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, своевременно устранено свыше 180 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.

18 июля Госпожнадзор отмечает день основания ведомства. На данный момент на его контроле находится 8 тыс. населенных пунктов, 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, более 3,5 тыс. садовых товариществ, а также 2,5 тыс. объектов экономики, транспорта, энергетики, подверженных угрозе лесных пожаров.