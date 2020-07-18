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Дело в отношении Сергея Фургала

Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске и Владивостоке

В Хабаровске из-за акции затруднено движение транспорта. Полиция сопровождает шествие пешком
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Описание
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
© Евгения Пустовит/ТАСС
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
© Евгения Пустовит/ТАСС
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала во Владивостоке
© Константин Васильев/ТАСС
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала во Владивостоке
© Константин Васильев/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Жители Хабаровска и Владивостока в субботу днем вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.

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Несанкционированные акции в поддержку Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В пятницу немногочисленная несогласованная акция прошла в Южно-Сахалинске, в ней приняли участие около 20 человек.

На центральной площади Владивостока в субботу днем собрались горожане с плакатами в поддержку Фургала. Немногочисленная акция проходит рядом с овощной ярмаркой. В несанкционированном собрании, по подсчетам корреспондента ТАСС, участвуют до 200 человек. Они скандируют лозунги в поддержку Фургала. Данными полиции о количестве участников ТАСС пока не располагает.

В Хабаровске, несмотря на 30-градусную жару, на улицы города в поддержку Фургала, по подсчетам корреспондента ТАСС, вышли несколько тысяч человек. Из-за акции в городе затруднено движение транспорта. Полиция сопровождает шествие пешком.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичПриморский крайХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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