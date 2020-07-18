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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты считают, что нагрузку на курорты Кубани может снизить открытие границы с Абхазией

В среднем заполненность отелей в крае составляет 80%

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края после возобновления работы оказались полностью забронированы на ближайшие даты, средняя загрузка средств размещения уже достигла 80%. Ожидается, что свободные места могут появиться после открытия российско-абхазской границы и возобновления авиасообщения с Турцией, сообщили опрошенные ТАСС эксперты отрасли и представители властей региона.

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С 1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня, когда был снят режим карантина, в регионе стартовал полноценный курортный сезон. С 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа, а с 18 июля начинают работать аквапарки и аттракционы на свежем воздухе.

"Практически на три месяца отдых забронирован, по крайней мере, до конца сентября большая часть отелей забронирована. Люди хотят отдыхать - главные вопросы теперь к самим отдыхающим, чтобы они соблюдали режим социального дистанцирования, гигиену и все, что требуется для того, чтобы отдых был безопасным в условиях пандемии", - сказал ТАСС председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Высокий сезон

После старта сезона резко возросло число бронирований, в итоге, по данным отрасли, свободных мест в популярных гостиницах и отелях Кубани, составляющих конкуренцию зарубежным, нет до конца июля. При этом средняя загрузка средств размещения в крае достигает 80%, а бронирования не носят долгосрочный характер.

"После снятия карантина все захотели бронировать одновременно. Есть период ближайший - до 25 июля, когда в некоторых отелях мест действительно уже нет вообще. Заняты в основном те отели, которые на слуху, - большие, с хорошей инфраструктурой, качественным питанием - аналоги по набору услуг зарубежным отелям, где люди привыкли отдыхать по программе "все включено". Так как границы остаются закрытыми и люди перебронируют свой отдых с заграничных курортов на средства размещения в Краснодарском крае", - рассказала ТАСС представитель туристического агентства "Анапа - Татьянин день" Елена Богачева.

По ее словам, невысокой остается доля бронирования средств размещения в Краснодарском крае, не специализирующихся на системах "все включено". "Отели, например, работающие не как полный пансион, а только с завтраками, ждут гостей", - резюмировала она.

Директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал ТАСС, что загрузка курортов на юге России разнится в зависимости от популярности. Так в пресс-службе курорта "Роза Хутор" в Сочи агентству уточнили, что фиксируют ежедневный рост бронирования, планируемая загрузка на август - 80%, в пресс-службе другого сочинского курорта "Красная Поляна" сообщили, что отели уже загружены на 80%. "Положительная динамика бронирования сохраняется на проживание до октября", - рассказал представитель курорта. А по данным пресс-службы администрации Сочи, загрузка большинства отелей и гостиниц города уже достигла 90%.

При этом Мкртчян обратил внимание на то, что в этом сезоне не на всех курортах востребовано долгосрочное бронирование. По его словам, в прошлом году в этот период времени бронировали отдых уже до конца декабря, включая новогодние туры, а сейчас бронирования ведутся в основном на осень. По его мнению, это связано как с опасением людей относительно второй волны пандемии, так и с ожидаем открытия зарубежных курортов, где температура воды в море комфортная для купания и в октябре.

Когда появятся свободные места

Текущая высокая загрузка курортов на юге России является временной. По мнению опрошенных экспертов туристической отрасли, ажиотаж вокруг отдыха в Краснодарском крае спадет после открытия российско-абхазской границы и возобновления авиасообщения с Турцией. Эти факторы приведут и к снижению цен на отдых на кубанских курортах. Также тем, у кого нет времени ждать разгрузки отелей, рекомендуют обратить внимание на средства размещения, работающие не по системам полных пансионов.

"Открытие границы с Абхазией значительно позволит разгрузить российские курорты и значительно понизит цены на отдых на российских курортах, мы ждем снижение цен в пределах 20% особенно в районе Адлера (населенный пункт расположен на границе с Абхазией)", - сказал ТАСС директор сети турагентств "Розовый слон".

В настоящее время российско-абхазская граница закрыта для туристов, ограничения будут действовать как минимум до 21 июля. Ежегодно в соседнюю с Кубанью Абхазию приезжают на отдых, прежде всего, пляжный, сотни тысяч россиян.

Елена Богачева пояснила, что разгрузка южных курортов произойдет и после возобновления авиасообщения с Турцией, и часть туристов, забронировавшая отдых в России, может аннулировать брони. "Когда возобновятся авиаперелеты в Турцию, часть людей, которые собираются ехать на отдых в августе аннулируют брони. Также у нас остаются не полностью загруженными отели, например, работающие не как полный пансион, а только с завтраками, и они ждут гостей", - резюмировала собеседница агентства.

О туризме на Кубани

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Балаева ранее сообщала ТАСС, что в этом сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

Абхазия продлила до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией, а Анатолийское агентство со ссылкой на Минтранс Турции сообщило, что Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. Ни в Минтрансе РФ, ни в Росавиации эту информацию оперативно не прокомментировали.

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