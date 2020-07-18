Число бюджетных мест в Оренбургском педуниверситете в новом учебном году вырастет на 16%

ОРЕНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Оренбургский государственный педагогический университет (ОГПУ) предложил абитуриентам 2020 года 853 бюджетных места на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, что на 123 бюджетных места больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщила ректор университета Светлана Алешина.

"По сравнению с прошлым годом у нас произошло увеличение контрольных цифр приема на 123 бюджетных места. Всего 853 бюджетных места практически пополам распределены между очной формой обучения и заочной. Почти все бюджетные места относятся к нашему основному профилю - это педагогическое образование", - сказала она.

По словам Алешиной, бюджетные места включают подготовку на всех уровнях высшего образования - бакалавриат, магистратура, а также аспирантура. "Педагогическим вузам несколько лет не давали контрольных цифр приема в аспирантуру, в этом году нам дали таких 14 бюджетных мест", - уточнила она. Ректор также добавила, что помимо педагогического профиля, вуз ведет подготовку по направлениям "сервис в торговле" и "экономика и управление".

Алешина отметила, что вуз несколько лет назад перешел на подготовку учителей по двойному профилю. Например, история и иностранный язык, русский язык и иностранный, физическая культура и безопасность жизнедеятельности, дошкольное и начальное образование. Это вызвано необходимостью обеспечивать кадрами малокомплектные школы. Расширение программы обучения стало причиной увеличение срока обучение бакалавров с четырех до пяти лет.

"Мы ушли на сугубо двойные профили подготовки специалистов, потому что в регионе огромное количество малокомплектных школ, у нас 42 муниципальных образования, в них есть отдаленные села, но мы прекрасно понимаем: если нет школы, то нет села, поэтому мы всячески сохраняем в регионе малокомплектные школы. Чтобы молодому специалисту, который едет туда работать, хоть как-то получить полноценную нагрузку хотя бы на полную ставку, мы пришли к мнению, что подготовка учителей по двум профилям может отчасти решить эту проблему", - объяснила Алешина.

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В приемную кампанию 2020 года в вузе традиционно ожидают большой конкурс на исторический факультет и факультет иностранных языков. Последние пять лет также востребовано обучение в институте дошкольного и начального образования. "Не буду скрывать, всегда невысокий конкурс, к сожалению, на математику, физику, биологию и химию", - уточнила ректор.

По словам Алешиной, 68% выпускников ОГПУ 2019 года трудоустроились по профессии в образовательные организации Оренбургской области - школы, детские сады, центры дополнительного образования, дворцы творчества и т. д. Около 15% - продолжают обучение в магистратуре.

Оренбургский государственный педагогический университет в 2019 году отметил 100-летний юбилей. Вуз ведет подготовку по 148 программам высшего образования и 152 программа дополнительного образования. Студентами университета являются свыше 5 200 человек.