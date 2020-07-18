Во Владивостоке завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии.

Во Владивостоке акция прошла впервые. Ее участники собрались на центральной площади города с плакатами и скандировали лозунги в поддержку Фургала. За время акции они прошлись колонной по улице Светланской в обе стороны от площади до набережной Спортивной гавани и до корпусов бывшего политехнического университета. Всего, по подсчетам корреспондента ТАСС, в шествии и митинге приняли участие до 300 человек, к настоящему времени они разошлись. Официальными данными полиции о числе участников ТАСС не располагает.

Как сообщила ТАСС одна из активных участниц Анастасия Капитонова, после окончания акции сотрудники полиции пригласили ее в отдел для дачи пояснений и составления протокола об административном нарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ (нарушения при проведении митинга). Она уточнила, что ее официально не задерживали.

В то же время аналогичная акция в Хабаровске, где температура воздуха в субботу достигла 35 градусов, еще продолжается. Как сообщает корреспондент ТАСС, нескольким участникам потребовалась помощь бригад скорой.