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Дело в отношении Сергея Фургала

Во Владивостоке завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Всего, по подсчетам корреспондента ТАСС, в шествии и митинге приняли участие до 300 человек
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала во Владивостоке Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке завершилась, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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Несанкционированные акции в поддержку Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии.

Во Владивостоке акция прошла впервые. Ее участники собрались на центральной площади города с плакатами и скандировали лозунги в поддержку Фургала. За время акции они прошлись колонной по улице Светланской в обе стороны от площади до набережной Спортивной гавани и до корпусов бывшего политехнического университета. Всего, по подсчетам корреспондента ТАСС, в шествии и митинге приняли участие до 300 человек, к настоящему времени они разошлись. Официальными данными полиции о числе участников ТАСС не располагает.

Как сообщила ТАСС одна из активных участниц Анастасия Капитонова, после окончания акции сотрудники полиции пригласили ее в отдел для дачи пояснений и составления протокола об административном нарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ (нарушения при проведении митинга). Она уточнила, что ее официально не задерживали.

В то же время аналогичная акция в Хабаровске, где температура воздуха в субботу достигла 35 градусов, еще продолжается. Как сообщает корреспондент ТАСС, нескольким участникам потребовалась помощь бригад скорой.

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