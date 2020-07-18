В РФПИ заявили, что Россия может раньше других получить вакцину от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Работа по разработке вакцины от нового коронавируса в России идет успешно и может быть завершена раньше, чем в других странах, благодаря ученым и имеющейся инфраструктуре. Такое мнение высказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN , фрагмент которого был опубликован в пятницу.

Отвечая на вопрос журналиста о том, чем обусловлены успехи в России на указанном направлении, он подчеркнул: "У нас есть много инфраструктуры для разработки вакцины. И, опять-таки, мы будем первыми благодаря нашим ученым и тем исследованиям, которые мы провели к настоящему времени".

Дмитриева попросили прокомментировать утверждения Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. Директор РФПИ заострил внимание на том, когда именно прозвучали эти утверждения.

"Во-первых, мы очень удивлены выбором времени. Поскольку, по сути, это произошло на следующий день после того, как мы объявили, что ожидаем одобрения нашей вакцины в августе", - констатировал Дмитриев, говоривший на английском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Дмитриев ранее отмечал, что у России нет необходимости красть британскую вакцину, так как AstraZeneca уже передала технологию "Р-Фарм".